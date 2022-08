Petagna lascia Napoli: è in aeroporto a Capodichino direzione Milano, domani visite mediche col Monza | CN24

Calciomercato Napoli - Addio al club azzurro, Andrea Petagna sta per raggiungere la nuova avventura in Lombardia col Monza.

Petagna in aeroporto a Napoli

Petagna lascia Napoli: è in aeroporto

Andrea Petagna sta lasciando Napoli. Come raccolto da CalcioNapoli24, è in aeroporto in partenza per Milano. Ad attenderlo, domattina, le visite mediche col Monza.

AGGIORNAMENTO 19.19 - Ecco uno scatto dall'aeroporto di Napoli:

Andrea Petagna in aeroporto

Petagna-Monza: le cifre

Per quanto riguarda la formula, Andrea Petagna andrà al Monza in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza. Le cifre invece sono 2,5 milioni subito nelle casse del Napoli, con 10 milioni per il riscatto nella prossima estate (in caso di salvezza del Monza).