CN24 - Ostigard è allo Sporthotel Rosatti di Dimaro: si attende l'ufficialità per il primo allenamento col Napoli

Calciomercato Napoli - Leo Ostigard è il prossimo acquisto del club azzurro. Il difensore norvegese 22enne è allo Sporthotel Rosatti, in attesa della sua prima uscita ufficiale con la maglia della SSC Napoli.

Ostigard-Napoli, è a Dimaro in hotel

Il difensore classe 1999 è in hotel, in attesa della risoluzione degli ultimi dettagli burocratici, per l'annuncio ufficiale della chiusura dell'affare tra Napoli e Brighton. Solo ad allora, il calciatore potrà essere mostrato in pubblico e allenarsi con i compagni al campo di Carciato.

Questa mattina, chiaramente, il Napoli si è allenato, ma non Ostigard. Che attende l'annuncio ufficiale del club partenopeo per la primavolta sotto gli ordini di Luciano Spalletti.