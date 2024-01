CN24 - Ngonge-Napoli, c'è l'apertura del Verona! Arriverebbe come nuovo Lozano, solo un sondaggio per Vranckx

Calciomercato Napoli - Non solo in difesa e a centrocampo, la società è pronta a dare una scossa questo gennaio anche un nome in attacco.

Mercato Napoli, Ngonge pista calda

Secondo quanto raccolto in esclusiva da CalcioNapoli24, è concreta la pista per Cyril Ngonge. Verona e Napoli, infatti, ne hanno parlato e in questo momento il club veneto ha un bisogno importante di vendere e quindi c’è apertura. Ngonge arriverebbe in azzurro col ruolo - per così dire - del “nuovo Lozano”, ovvero un giocatore con cui Politano farebbe staffetta sulla destra. Sia in generale per rifiatare l'esterno ex Sassuolo finora solo, sia - dall'altra parte - per offrire in generale più soluzioni offensive al Napoli. Non ci sono invece conferme per Aster Vranckx: non si è andati oltre il messaggino esplorativo.