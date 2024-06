CN24 - Marchisano rinnova il contratto con il Napoli: la nuova durata dell'accordo, andrà a Dimaro!

Il Napoli lavora anche al futuro, dopo aver annunciato oggi l'arrivo sulla panchina di Antonio Conte, e, in particolare, anche ai giovani calciatori che sono in giro per il palcoscenico italiano delle categorie inferiori. In particolare, il riferimento è a Matteo Marchisano, classe 2004, che è stato in prestito alla Pro Sesto e Potenza nella passata stagione.

Marchisano rinnova con il Napoli

Secondo quanto raccolto dalla redazione di CalcioNapoli24, Marchisano, fresco di nuovo accordo professionale con la Football Star Agency dell’avv. Agente Fifa Alessandro Musella, ha rinnovato, con soddisfazione reciproca, il contratto con la SSC Napoli, che ne ha esercitato il diritto di opzione di rinnovo. Il nuovo contratto con il Napoli, lo lega fino al 2027, esercitando l'opzione. Marchisano sarà a disposizione per il ritiro precampionato in quel di Dimaro dove cercherà di ben impressionare il nuovo allenatore Antonio Conte. Il Napoli dà così continuità ad un progetto di crescita dei suoi giovani piu importanti e Matteo è pronto a ripagare la fiducia della società.

