CN24 - Affare Tierney, non è il Napoli il club più vicino allo scozzese: minaccia inglese in Premier League

Kieran Tierney al Napoli? Il terzino sinistro scozzese del Celtic interessa molto al club azzurro, che a sinistra dovrà cercare un sostituto di Mario Rui, in uscita, in grado di sostituire al meglio Faouzi Ghoulam in sua assenza.

Tierney-Napoli, occhio all'Arsenal

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Calcio Napoli 24 Live trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre), fonti vicine al calciatore scozzese confermano sì l’interesse del Napoli, ma in questo momento non sarebbero gli azzurri ad essere la squadra più vicina al calciatore: ad oggi, sul terzino classe 1997, la società più vicina a Tierney è l’Arsenal in Premier League. Si attendono aggiornamenti.