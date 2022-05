Cm.it - Summit Koulibaly-De Laurentiis: si riducono le possibilità di rinnovo

Calciomercato Napoli - Si riducono le possibilità di rinnovo tra il Napoli e Koulibaly. Il presidente De Laurentiis vuole abbattere il monte ingaggi di circa un 30%, ecco spiegata la sua proposta di rinnovo nettamente al ribasso presentata al centrale senegalese.

Rinnovo Koulibaly: le ultime

Come riportato da Calciomercato.it, è poco più alta dei 3 milioni di cui si è parlato in questi giorni. Da valutare se ci sono margini per continuare insieme. Il difensore sta già pensando ad un possibile addio, che al momento è la soluzione più probabile, con la società partenopea che potrebbe dire sì a offerte da 35 milioni di euro. Ma dove può essere il futuro di Koulibaly? La Juventus, chiamata a un rinnovamento anche del reparto arretrato, è interessata ma in Serie A non è la sola. Come appreso da CM.IT, anche Inter e Roma hanno chiesto informazioni per il numero 26 della formazione di Spalletti. All’estero resistono invece le candidatura di Barcellona, estimatore di Koulibaly da diversi anni, e Psg così come di diversi club inglesi. C’è stata una proposta dell’Aston Villa che, però, è stata rispedita al mittente perché la squadra di Gerrard non farà la Champions, competizione che il classe ’91 punta a giocare l’anno prossimo. Lo stesso ‘problema’ lo ha il Newcastle, anch’esso molto interessato.