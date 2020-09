Ultimissime calcio mercato Napoli - Calciomercato.it fa il punto sulle cessioni in casa Napoli. Ounas ha cambiato agente, si è affidato a Moussa Sissoko che può portarlo in Premier League. Piace al West Ham, con il Napoli che intende venderlo a 15-18 milioni senza nuovi prestiti. Apertura, invece, di Amin Younes a Genoa e Sassuolo, con il suo entourage che però continua a lavorare per portarlo di nuovo in Bundesliga. Si va verso il prestito, invece, per Petagna, che piace a Torino e Parma.