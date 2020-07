Cm.it - Milik vuole subito la Juventus, non vuole andare in ritiro col Napoli! Bernardeschi rifiuta categoricamente l'azzurro

Ultime notizie mercato Napoli - La trattativa tra il Napoli e la Juventus per Arek Milik è storia nota, così come è noto che al momento i bianconeri, a corto di liquidità, vogliono chiudere l'operazione con uno scambio alla pari. Sono vari i nomi proposti ma l'unico che convince il napoli è Federico Bernardeschi, che però, stando a quanto riportato da Calciomercato.it, non ne vuole sapere di trasferirsi in azzurro, anche (ma non solo) per una questione legata ai diritti d'immagine, che il calciatore ha dato in gestione alla Roc Nation, la società del rapper Jay Z. Il polacco avrebbe chiesto esplicitamente a chi si sta occupando di questa trattativa di chiuderla nel minor tempo possibile per evitare di andare in ritiro con il Napoli. La Juventus, forte della voglia del calciatore, non vuol bruciare le tappe, consapevole che il tempo gioca dalla sua parte.

