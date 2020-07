Cm.it - Cengiz Under-Napoli, oggi Giuntoli ha incontrato la Roma! Rifiutate le contropartite tecniche, nuovo contatto nei prossimi giorni

Calciomercato Napoli - Cengiz Under è uno dei calciatori che il Napoli segue con maggiore interesse per rinforzare il suo attacco in vista della prossima stagione, come racconta calciomercato.it:

"Nelle ultime ore c’è stato un vertice tra il direttore sportivo Giuntoli e la dirigenza capitolina, la cui richiesta per il cartellino dell’esterno è di 30 milioni. Il Napoli aveva in mente di proporre un’operazione offrendo delle contropartite tecniche (tra le quali potevano esserci Ounas e Ospina), rifiutate però dalla società romanista, che ha bisogno di cash per tenere in ordine un bilancio in sofferenza. Le parti si riaggiorneranno nei prossimi giorni"