Cm.it - Callejon-Napoli, si riaccende il rinnovo! Segnali importanti dalla società al calciatore

Calciomercato Napoli - Rinnovo Callejon-Napoli, gli aggiornamenti! Si riaccende tutto, ora può arrivare anche la chiusura dopo i segnali importanti di De Laurentiis e Gattuso.

Callejon

Calciomercato: Callejon-Napoli, le ultime sul rinnovo

Si riaccende tutto tra José Maria Callejon e il Napoli, come riportato da Calciomercato.it, il calciatore è stato determinate in queste ultime uscite stagionali e sono arrivati segnali importanti da Rino Gattuso: “Il presidente e il direttore sportivo sanno come la penso e cosa sta dando il ragazzo. Dovete chiedere a loro”. e De Laurentiis: “quién sabe”, “chissà” in spagnolo. Il Napoli gli offrirebbe un contratto annuale e Callejon preferirebbe, ovviamente, un biennale: le strade potrebbero incontrarsi, chissà, con un’opzione in base alle presenze. Per ora la negoziazione è ancora ferma, ma gli umori e i segnali di questi giorni vanno registrati. E portano ad una direzione opposta rispetto agli scenari di qualche settimana fa.