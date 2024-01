Cm.it annuncia - Napoli, colpaccio a centrocampo! Nome top secret, ma si è in chiusura

Calciomercato Napoli, ora è corsa contro il tempo per gli ultimi due acquisti nel mirino come confermato anche ieri in diretta dal presidente Aurelio De Laurentiis. Ovvero un difensore e un altro centrocampista, e ci sarebbero importantissime novità proprio quest’ultimo profilo.

Mercato Napoli, colpo a sorpresa a centrocampo?

Come infatti riporta Calciomercato.it, la società starebbe chiudendo per un rinforzo in mediana importante. Si tratta di una pista estera e si parla di "un colpo di grande spessore". Al momento, però, si cerca di tenere il nome top secret poiché la trattativa sarebbe alla fase finale e si spera di chiudere il prima possibile. Seguiranno aggiornamenti.