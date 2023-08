Cm.com - Veiga spinge per il Napoli, il Celta conta di chiudere in tempi brevi: il motivo

Il portale calciomercato.com riferisce alcuni aggiornamenti sulla trattativa per Veiga tra Napoli e Celta di Vigo. L'affare sembrava sulla via della conclusione poi il brusco stop. E Adesso? Dal portale si legge:

Il giocatore vuole il Napoli, vuole giocare la Champions con gli azzurri e sta aspettando che si trovi la quadra finale il prima possibile. La trattativa non si è ancora sbloccata ma le parti, cioè i due club e l'entourage del calciatore, sono al lavoro per riuscirci. Dal Celta non trapela pessimismo, tutt'altro: si conta di chiudere in tempi brevi per andare a reinvestire una parte dei 30 milioni di incasso. Ottimismo anche in casa Napoli, presto potrebbe arrivare la svolta per portare Gabri Veiga ai piedi del Vesuvio.