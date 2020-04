Cm.com - Torreira vuole tornare in Italia, l'agente lo ha offerto anche al Napoli

Calciomercato Napoli - Lucas Torreira sogna il ritorno in Italia. E l'agente, rivela Calciomercato.com, ha già sondato molte piste tra cui anche quella partenopea:

Lucas Torreira ? non ha mai nascosto il desiderio di tornare in Italia (dove ha già giocato con Pescara e Sampdoria). Qui è diventato uomo e calciatore di grande livello, il legame forte si è trasformato in nostalgia. Ecco perché il suo agente Bentancurt sta provando a sondare il terreno per esaudire il desiderio del centrocampista classe 1996. Ci sono stati nuovi contatti con Milan e Napoli, entrambe destinazioni molto gradite al nativo di Fray Bantos. Nel nostro focus video maggiori dettagli sulla posizione dell'Arsenal e le possibili strategie dei due club italiani.