Cm.com - Roma, clamoroso Zaniolo: è rottura, può partire anche a gennaio

Calciomercato - Colpo di scena in casa Roma: Nicolò Zaniolo potrebbe partire in questo fase finale di gennaio. Il giocatore - rivela Calciomercato.com - sarebbe stufo dopo i fischi incassati contro il Genoa e l’ennesima prestazione incolore e avrebbe sfogato con amici e parenti e chiesto al suo agente di trovargli una nuova squadra.

Calciomercato Roma, addio a gennaio per Zaniolo?

La società giallorossa, considerando anche un rinnovo che non decolla, non avrebbe nulla in contrario rispetto a una partenza, purché la squadra interessata versi 35-40 milioni di euro. Dove potrebbe andare? Premier unica soluzione verosimile, con Arsenal, Tottenham e West Ham sullo sfondo. Sondaggi anche da Leeds e Newcastle, mete tuttavia meno gradite dal calciatore. In caso di cessione effettiva, la Roma - riporta Cm.com - darebbe per iniziare subito l'assalto a Frattesi del Sassuolo per rinforzare la mediana.