L'emergenza coronavirus ferma il calcio giocato e l'attesa per la definizione del nuovo progetto tecnico frena il mercato, ma il Milan ha già chiara in mente quale sarà una delle priorità della prossima estate. Come riporta Calciomercato.com, il club rossonero ha un osservato speciale in Germania. Si tratta di Robin Koch, classe '96 del Friburgo che piace anche al Napoli e ha confermato di avere ricevuto interessamenti dalle big.