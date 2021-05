Cm.com - Nandez in uscita, Inter e Roma in pole! Clausola rescissoria o scambio per chiudere

Calciomercato Napoli - Nahitan Nandez tra Roma e Inter. Il centrocampista uruguaiano lascerà il Cagliari in estate. Ieri il gol del pari a Napoli nei minuti di recupero, squadra che in passato ci ha provato. Intanto, oggi, sono Roma e Inter in pole per Nandez.

Calciomercato: Nandez tra Roma e Inter

Come svelato da Calciomercato.com, Nandez lascerà Cagliari che però lo valuta 35 milioni di euro di clausola rescissoria. Roma e Inter sono fortemente interessate a Nandez, con i nerazzurri che potrebbero giocarsi la carta Esposito. Contatti avviati anche da parte della Roma con l'agente del calciatore.