Cm.com - Milik alla Juve a fine stagione, Paratici e i bianconeri tengono ancora l'ex Napoli nel mirino

Calciomercato - Arek Milik può finire ancora alla Juventus e lasciare già il Marsiglia a fine stagione. Come riportato da Calciomercato.com, il polacco continua però a essere nel mirino bianconero e di Paratici. Nell'intesa col Marsiglia gli agenti del calciatore sono riusciti infatti a far inserire una clausola rescissoria dal valore pari a quanto speso per acquistarlo (prestito con obbligo) e a non far introdurre alcun impedimento a un ritorno immediato del giocatore in Serie A. Milik può finire alla Juve per 12 milioni di euro.