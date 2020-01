CM.com - L'Espanyol contatta Callejon, lo vuole subito o in estate: la reazione dello spagnolo

Calciomercato Napoli - Josè Maria Callejon e il suo rinnovo tengono ormai banco da mesi e mesi. L'attaccante spagnolo è in scadenza 2020 col Napoli, così come Dries Mertens e a breve potrà mettersi d'accordo liberamente con un nuovo club, qualora non trovasse un accordo con il club di Aurelio De Laurentiis.

Calciomercato Napoli, offerta dell'Espanyol a Callejon: la reazione

Intanto però, è arrivato un club sulle tracce di Josè Maria Callejon: si tratta dell'Espanyol. Questi i dettagli, nella notizia di calciomercato.com:

"In scadenza di contratto e con un rinnovo ancora da definire, nonostante la volontà manifestata di restare a Napoli, il futuro di José Callejon sembra essere sempre più in bilico. Secondo quanto raccolto da calciomercato.com, l'ex Real piace anche ad un'altra sua vecchia squadra, l'Espanyol. Il club catalano ha sondato sia l'attuale disponibilità sia quella per la prossima estate. Chiusura sul trasferimento a gennaio, se ne tornerà a parlare per un eventuale passaggio a fine stagione".