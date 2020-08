Cm.Com - L'Arsenal si fa avanti per Petagna! Nuovo sondaggio di Arteta, ma il Napoli ha già deciso il suo futuro

Calciomercato Napoli - Il Napoli ha deciso di puntare su Andrea Petagna per la prossima stagione. Il calciatore è stato acquistato con largo anticipo nel mercato di gennaio. Intanto, il Napoli ha al momento completato il reparto con Mertens, Petagna e Osimhen che hanno tutti caratteristiche diverse l'uno dall'altro. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com però nelle scorse settimane per il calciatore del Napoli si è addirittura fatto avanti l'Arsenal, che segue Petagna dai tempi dell'Atalanta perché individuato come perfetto per caratteristiche in Premier League. C'è stato un nuovo sondaggio respinto subito dal Napoli. Mister Arteta ci pensava seriamente come rinforzo, dato che Lacazette e Aubameyang hanno un futuro in bilico. Decisiva la risposta del Napoli che è stato chiaro: vuole tenere Petagna.