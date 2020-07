Cm.com - Boga è ancora una priorità per il Napoli, c'è una novità sull'affare

Jeremie Boga è una priorità per il Napoli alla voce esterni. Perché Callejon andrà via e c'è la volontà di investire anche su una nuova ala pura, dopo aver speso per l'attacco tra Petagna già acquistato e Osimhen che è sempre più vicino. L'esterno del Sassuolo piace tantissimo, è in cima alla lista insieme a Cengiz Under ma dopo la prima offerta da 25 milioni già rifiutata c'è un ulteriore ostacolo che sta frenando l'operazione.

Il Sassuolo infatti ha blindato Roberto De Zerbi con un nuovo contratto e anche la promessa di provare a trattenere Jeremie. In sostanza, 20 o 25 milioni non bastano più: Carnevali e la dirigenza neroverde ritengono Boga incedibile se non a fronte di un'offerta irrinunciabile, niente sconti o scambi imminenti. Sedersi al tavolo per meno di 35 milioni diventa complesso, ma il Napoli non ha ancora mollato nonostante il muro di De Zerbi che preme per farlo restare un altro anno a Sassuolo. Il fattore giocatore sarà determinante, la corsa è ancora lunga per il futuro di Boga.