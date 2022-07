Clamoroso Marca: "Simeone-Borussia Dortmund, giovedì si può chiudere! Bruciata la concorrenza di Juve e Napoli"

Calciomercato Napoli - Mentre in Italia sembra ormai imminente il passaggio di Simeone in azzurro, dalla Spagna rilanciano l'ipotesi Borussia Dortmund. A scriverlo è Marca secondo cui "Nella prossima settimana il Dortmund arriverà in Italia per chiudere l'affare".

Simeone

Simeone-Borussia Dortmund, annuncio di Marca

