Clamoroso! Kiss Kiss Napoli: "ADL ha litigato con il padre di Samardzic: ecco il motivo!"

Calciomercato Napoli, arrivano pessime notizie! De Laurentiis avrebbe litigato con il padre di Lazar Samardzic, che è anche il suo agente.

A rivelarlo è Valter De Maggio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, che ieri era in diretta su Pressing per commentare la sconfitta del Napoli a Torino. Queste le dichiarazioni di De Maggio sul caso Samardzic: "Siate prudenti su Samardzic, perché ci sono un po' di problemi. Il padre di Samardzic arriva in Italia martedì, ma è entrato in rotta di collisione con il presidente De Laurentiis. Io continuo ad essere non molto ottimista su questa trattativa perché sulle commissioni qualche litigio c'è stato. Pozzo e De Laurentiis si parlano ma ci sono problemi con il padre".