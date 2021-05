Clamoroso CorSport: ADL vuole riprendere Albiol! Tutti i motivi alla base della pazza idea

Mercato Napoli, clamorosa indiscrezione lanciata dall'edizione odierna del Corriere dello Sport secondo cui sta prendendo corpo una folle idea, una tentazione pazzesca, quasi da non credere: perché De Laurentiis sta valutando di costruire il grande ritorno ovvero di riportare al Napoli Raul Albiol

Calciomercato Napoli, torna Albiol?

Quando lo spagnolo comunicò la sua intenzione di tornare in Spagna, e il Villarreal annunciò l'intenzione di versare la clausola rescissoria, il presidente parlò così: «Non vogliamo costringere nessuno a stare con noi anche in virtù della sua età. Se vuole andare via mi fa solo una cortesia». E allora, incredibile ma vero: con Koulibaly in bilico e Maksimovic svincolato, De Laurentiis pensa a Raul.