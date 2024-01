Calciomercato - Clamorosa idea Mario Balotelli in queste ore in Serie A: a pensarci è la Salernitana come riportano i colleghi di TuttoSalernitana.

Calciomercato Salernitana, arriva Balotelli?

Secondo quanto emerge, ci sarebbe una chiacchierata in corso tra il dirigente Walter Sabatini e l’attaccante per un possibile accordo. Il dirigente ha convinto lo scettico presidente Iervolino e SuperMario sarebbe realmente interessato per un accordo semestrale.