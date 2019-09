Chiriches e Verdi, Repubblica: le ultime due cessioni di un mercato in uscita magistrale del Napoli

Notizie Calcio - L'edizione odierna di Repubblica commenta le cessioni di Verdi e Chiriches:

"L’operazione last minute è stata in uscita, con la cessione in extremis al Torino di Simone Verdi, a pochi minuti dalla chiusura delle trattative. Prestito con obbligo di riscatto per i granata: un’affare da 25 milioni. L’avventura del trequartista arrivato un anno fa dal Bologna si è dunque conclusa a distanza di appena di dodici mesi, con una sonora bocciatura. Ma il Napoli perlomeno non ci ha rimesso dal punto di vista economico e incasserà altri 12 milioni ( con la stessa formula) per il passaggio al Sassuolo del difensore rumeno Vlad Chiriches: l’ultimo capolavoro di un mercato in uscita che è stato davvero magistrale, dall’inizio alla fine"