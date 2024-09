"Quell’uomo è solo un maledetto fottutissimo GENIO! Ogni volta che provano a metterlo all’angolo lui ne esce clamorosamente! Secondo me la sera prima di dormire si vede Rumble in the Jungle! Lui è Muhammad Ali, gli altri sono tutti Foreman. Signore e signori, Aurelio DE LAURENTIIS per gradire!". Questo il tweet del collega, Umberto Chiariello.