Calciomercato Napoli - Il Napoli avrebbe già preso il nuovo direttore sportivo per la prossima stagione: ad annunciarlo è Umberto Chiariello nel corso di Radio Napoli Centrale.

Nuovo direttore sportivo Napoli: l'annuncio di Chiariello

“Non faccio nomi ma è una notizia: il Napoli ha il nuovo direttore sportivo e non è nessuno dei nomi finora circolati. De Laurentiis l’ha individuato e di fatto anche preso, a giorni saprete: non sono l’unico a saperlo ma ripeto non è nessuno dei nomi fatti", ha dichiarato in diretta.