Chi è Mathias Olivera? Curiosità e caratteristiche di quello che sarà il nuovo terzino del Napoli

Calciomercato Napoli - Il Napoli è vicinissimo all'acquisto di Mathias Olivera del Getafe. In arrivo un nuovo terzino mancino per la SSC Napoli, che a fine anno perderà Ghoulam perché in scadenza di contratto. Intanto, andiamo a scoprire chi è quello che sarà (molto probabilmente) il nuovo acquisto del Napoli Mathias Olivera.

Napoli: chi è Mathias Olivera? Le caratteristiche

L'obiettivo del Napoli Mathias Olivera è un terzino sinistro uruguaiano nato a Montevideo il 31 ottobre 1997 (25 anni quest'anno). Il calciatore che può essere impiegato sia, appunto, nel ruolo di terzino mancino, che di esterno di centrocampo. Forte fisicamente (alto 1,85 m) è abile anche tecnicamente,ma soprattutto riesce sempre ad accompagnare l'azione offensiva con grande spinta, nonostante è la parte difensiva la sua forza. Rapido e bravo ad inserirsi negli spazi anche spesso palla al piede, Mathias Olivera è pronto a portare a Napoli quella che gli uruguagi chiamano la Garra Charrua. E' dal 2017 che milita al Getafe e in questi anni è in continua crescita, anche nei numeri tra zona gol e assist. Quest'anno è in lotta per la salvezza con il club spagnolo in Liga, per questo motivo sono calate le pretese economiche del Getafe con il Napoli che ora può acquistare Mathias Olivera per circa 12 milioni di euro tra prestito e riscatto rispetto i 20 milioni inizialmente richiesti. Gli azzurri provano a prenderlo già a gennaio per regalare un colpo a Spalletti e dargli subito la possibilità di crescere.

Calciomercato Mathias Olivera: le curiosità

La scorsa estate Mathias Olivera oltre ad essere stato accostato al Napoli è stato molto vicino a Inter e all'Atletico Madrid di Simeone. La richiesta alta del Getafe di 20 milioni di euro (clausola rescissoria) ha poi allontanato i club a rimandare l'affare. Ora perè è il Napoli che sta anticipando la concorrenza comprando Mathias Olivera come confermato in queste ultime ore anche da Sky. Nel 2017 ha vinto la Copa America under 20 con l'Uruguay in Ecuador giocando tutte le partite.