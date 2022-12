Cheddira opportunità Napoli! CorSport: ADL convinto, la formula dell'affare col Bari

Il mercato è sempre aperto ed il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis vuole riempirlo di opportunità, come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

“Una di queste potrebbe essere Cheddira, bomber del Bari, 9 gol in campionato, 14 complessivi in stagione, un Mondiale alle spalle con l’ipotesi, ora, di legarsi al Napoli ma trasferendosi solo in estate. Walid s’è fatto notare e che al Bari sta facendo divertire tutti tanto da convincere il Napoli a puntarci con l’idea di bloccarlo subito lasciandolo per altri sei mesi nel suo attuale club”