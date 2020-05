Che fine fanno Mertens e Milik? Gazzetta: è remota la possibilità che Dries possa restare a Napoli, stallo per il polacco

Calciomercato Napoli - Che fine faranno gli attaccanti del Napoli Dries Mertens ed Arkadiusz Milik? Se lo chiede l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che prova a fare il punto della situazione.

"Sul rinnovo di Dries Mertens non si sono registrate novità nelle ultime ore. Le esigenze delle parti non coincidono e la possibilità che l’attaccante belga possa restare sta diventando sempre più remota. Come è ancora in una fase di stallo la discussione che riguarda il rinnovo del contratto proposta da De Laurentiis a Arek Milik. L’attaccante polacco è destinato al prossimo mercato"