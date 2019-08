Calciomercato Napoli - ultimissime ore per le cessioni. Ecco le ultime dal Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola:

La cessione di Chiriches al Sassuolo per 10 milioni più 2 di bonus libera lo slot necessario per Llorente in lista Champions. In uscita il Napoli tratta anche con il Valencia per Hysaj, non c’è accordo sulle cifre, il club spagnolo non vuole superare quota 20 milioni, il Napoli ne chiede 24