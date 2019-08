Cessioni Napoli, Il Mattino: Ounas verso il Lille, Tonelli alla Fiorentina. Hysaj, situazione in stand-by

Cessioni Napoli - Le ultime due uscite certe saranno quelle di Ounas e Tonelli, l'attaccante algerino che ha vinto la coppa d'Africa andrà via in prestito al Lilla, stessa formula per il difensore in direzione Fiorentina. Non si sblocca la cessione di Hysaj: la Roma ha preso Zappacosta ed è fuori dalla corsa nella quale difficilmente entrerà la Juve. Il terzino albanese potrebbe quindi restare se non dovessero offerte ritenute adeguate dal club azzurro che lo valuta venti milioni. Lo riporta l'edizione odierna de Il Mattino.

