Cessione Younes, CDM: l'Olympiakos l'ha richiesto ma 15mln sono troppi. L'esterno ha rifiutato tre proposte italiane

Ultime calcio mercato Napoli - Il Napoli sta acquistando molto, anche in previsione della prossima stagione, in questo mercato di riparazione. Giuntoli, però, ha anche da cedere qualche giocatore, come Younes.

Calciomercato Napoli, l'Olympiakos vuole Younes: trattativa viva

Come riporta il Corriede del Mezzogiorno:

"L’Olympiakos ha avuto contatti con il Napoli per Younes, individuato per sostituire Podence ceduto al Wolverhampton, il prezzo di 15 milioni è considerato alto, la trattativa tra i club è viva. L’esterno offensivo tedesco ha rifiutato finora le proposte in prestito di Sampdoria, Torino e Parma".

