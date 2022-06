Cessione Politano, Il Mattino: attende il Valencia, ecco la cifra per convincere ADL

Calciomercato Napoli - «Tra Matteo e Spalletti è venuto un po' a mancare il rapporto di fiducia. Il ragazzo ha avuto questa sensazione e a fine campionato abbiamo detto a Spalletti che non sentivamo più la sua fiducia», ha spiegato l'agente di Matteo Politano Mario Giuffredi che ha aggiunto che si guarda intorno e sa che gli estimatori del suo assistito non mancano, a cominciare da Rino Gattuso che è diventato il nuovo allenatore del Valencia:

«Dovesse chiamare prenderemo tutto in grande considerazione, anche perché Valencia è una grande piazza».

Come riporta l'edizione odierna de Il Mattino:

"Una volta appurato l'interesse, però, ci sarà bisogno di trovare l'intesa economica con il Napoli, intesa economica che potrebbe aggirarsi tra i 15 e 20 milioni di euro tra costi fissi ed eventuali bonus da versare con il tempo. Il club azzurro non intende svendere nessuno, men che meno Politano che in questo periodo si sta mettendo in mostra con la maglia della Nazionale".