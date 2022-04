Cessione Palermo: gli sceicchi del City Football Group pronti a comprare lo storico club

Ultimissime di calciomercato riguardo la cessione dello storico club italiano agli sceicchi del City Football Group che stanno completando l'acquisto del club a prescindere dei traguardi di quest'anno.

Calciomercato: gli sceicchi investono in Italia e comprano il club

E' in arrivo la chiusura della trattativa che riguarda l'acquisto del club italiano di calcio da parte degli sceicchi. Ormai è arrivato anche l'annuncio da Sky Sport per quello che sarà il closing atteso nei prossimi giorni. Il "City Football Group" proprietà del Manchester City e di altri club europei ha intenzione di investire in Italia, per questo il City Football Group sta comprando il Palermo. Già a buon punto la trattativa che porterà gli emirati in Italia, a prescindere dall'esito dei playoff che affronteranno i siciliani.

Palermo cessione

Palermo City Football Group: la trattativa

Iniziata in questi giorni la due diligence, ma la trattativa prosegue in maniera importante. Ci vorrà un po' di tempo (non 15 giorni), ma l'obiettivo è chiudere prima possibile per programmare la nuova stagione sportiva. Appunto, la trattativa proseguirà a prescindere dai play off del Palermo che andrà nelle mani degli sceicchi del Manchester City, chiaramente la speranza degli acquirenti è quella di partire dalla Serie B per accelerare il processo di crescita. La cifra d'acquisto è minore ai 10 milioni di euro, probabilmente si aggira sui 7/8 milioni, ma non ci sono ancora dettagli precisi. La certezza è che la trattativa per acquistare il Palermo da parte del City Group è reale e va avanti adesso con decisione e interesse delle parti.