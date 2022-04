Cessione Osimhen, Tmw svela: il Napoli ci pensa davvero, spunta Broja come sostituto

Calciomercato Napoli - Victor Osimhen può essere ceduto a sorpresa quest'estate: lo riferisce anche Tuttomercatoweb. Secondo quanto infatti svela il portale, la SSC Napoli starebbe seriamente valutando di vendere il giocatore richiesto in Premier League per generare subito una corposa plusvalenza.

Tanto che la società si starebbe già guardando attorno alla ricerca di un eventuale erede. E ci sarebbe già un nome segnato di rosso, come riporta Tmw.

Chi? Uno dei profili più apprezzati da Giuntoli è senza dubbio quello di Armando Broja, classe 2001 attualmente al Southampton ma di proprietà del Chelsea. Marina Granovskaia era pronta a cedere il centravanti albanese per 35-40 milioni di euro, ma ora che in casa blues regna l'incertezza non si possono fare previsioni.