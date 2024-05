Cessione Osimhen, sono quattro le squadre interessate: ecco quali

Calciomercato SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola del Corriere del Mezzogiorno parla così del futuro di Victor Osimhen, e le pretendenti pronte a strapparlo al Napoli:

"Per Victor sul mercato le pretendenti tentano la via del risparmio rispetto alla clausola, le prospettive concrete per il suo futuro sono quattro: l’Arsenal e il Chelsea in Premier League, il Paris Saint Germain e l’Al Hilal sul mercato saudita. Osimhen non disputerà le gare di qualificazione al Mondiale con la Nigeria in programma a giugno contro Benin e Sudafrica, ha rimediato un infortunio che lo terrà fermo un mese".