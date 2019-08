Cessione Milik-Napoli, Repubblica: rinnovo in stand-by e tante incertezze, la Roma è pronta a prenderlo

Calciomercato Napoli - Come si legge nell'edizione odierna di Repubblica continua ad essere in bilico la situazione di Arek Milik: l'attaccante potrebbe lasciare l'azzurro qualora il Napoli riuscisse davvero a definire l'acquisto di Mauro Icardi:

"Sullo sfondo resta anche la situazione Mauro Icardi: l’argentino finora pensa soltanto alla Juventus, ma i bianconeri devono prima sfoltire l’organico, quindi il Napoli ha deciso di non mollare la presa ancora per qualche giorno per capire la fattibilità dell’operazione. Resta in bilico Arek Milik. Ancelotti ha predicato calma nei confronti del bomber polacco ( « Ha bisogno di più tempo per trovare la giusta condizione») anche se il futuro dell’ex Ajax resta un’incognita. Le trattative per il rinnovo sono in stand- by e la Roma potrebbe pensare a Milik se davvero il Napoli riuscisse a convincere Icardi".