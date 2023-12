Cena a Roma tra De Laurentiis e Simeone! Il presidente gli ha fatto una richiesta

Calciomercato Napoli, che ne sarà di Giovanni Simeone? Il Cholito sta trovando veramente poco spazio quest'anno e ieri è entrato in campo a soli 6 minuti dal fischio finale, nonostante il Napoli fosse sullo 0-0 e non riuscisse a concretizzare in area di rigore.

Incontro tra Simeone e De Laurentiis

Oggi il quotidiano Il Mattino svela la volontà del calciatore di avere più spazio. A tal fine, "Simeone ha chiesto e ottenuto un incontro con De Laurentiis". Un incontro tra Simeone e De Laurentiis per stabilire il suo futuro, dunque, incontro del quale Il Mattino rivela anche l'esito. De Laurentiis - che è molto legato a Simeone - lo ha invitato a cena a Roma e gli ha chiesto di restare a Napoli.

La situazione comunque resta molto delicata.