Cedere per poi fiondarsi sul mercato: Diawara piace all'Herta Berlino e al Wolverhampton, Ounas nel mirino del Parma

Capitolo cessioni, al momento la priorità in casa Napoli prima di provare ad entrare con prepotenza sul mercato. In estate il Napoli proverà a piazzare Amadou Diawara, ormai fuori dai piani societari. Il centrocampista ex Bologna piace in Premier League, al Wolverhampton, e in Bundesliga, dove sembrerebbe esserci l'interesse dell'Herta Berlino. Anche Adam Ounas potrebbe salutare Napoli nelle prossime settimane: l'attaccante franco-algerino è nel mirino del Parma, dove probabilmente si accaserà la prossima stagione. Incedibili, come più volte ribadito dal presidente Aurelio De Laurentiis, Koulybaly, Insigne ed Allan.