Calciomercato Napoli - "Se non arriva James Rodriguez, Verdi resta al Napoli, in partenza in prestito Ounas", è questo l'aggiornamento di calciomercato di Niccolò Ceccarini, direttore di RMC Sport. Dunque cambiano le carte in tavola nel caso in cui non dovesse arrivare James Rodriguez. Ancelotti a quel punto terrebbe Verdi, unico trequartista centrale puro, e venderebbe Ounas, esterno offensivo, ruolo in cui il Napoli ha abbondanza.