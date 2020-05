Ceccarini: "Napoli su Everton se parte Lozano, per Milik c'è l'Arsenal oltre alla Juventus"

Ultime calciomercato Napoli. Niccolò Ceccarini, esperto di calciomercato, ha fatto il punto della situazione in casa Napoli attraverso il suo editoriale su Tuttomercatoweb:

"Anche il Napoli sta facendo una serie di valutazioni soprattutto in attacco dove le partenze non saranno poche. L’imminente rinnovo di Dries Mertens apre nuovi scenari. A questo punto diventa sempre più probabile la cessione di Milik. La Juventus potrebbe anche essere un’ipotesi ma al momento non ci sono stati contatti tra i club. Più facile pensare ad una soluzione all’estero per il centravanti polacco che ha il contratto in scadenza nel giugno 2021. La sua nuova destinazione potrebbe essere in Inghilterra con l’Arsenal favorito. Anche Llorente è in uscita. Un’altra questione da risolvere è il futuro di Lozano. L’attaccante messicano, fortemente voluto da Ancelotti e pagato 40 milioni di euro, non è riuscito a convincere. Allo stato attuale è molto complicato per il Napoli recuperare la cifra spesa nell’agosto scorso. Se si dovesse trovare una soluzione a quel punto il club azzurro sarebbe pronto a fare un investimento su Everton, esterno brasiliano del Gremio in grado di giocare sia a destra che a sinistra. Nessuna novità invece sul fronte Callejon, che a questo punto difficilmente resterà a Napoli".