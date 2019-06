Niccolò Ceccarini ha rilasciato alcune dichiarazioni a "CalcioNapoli24 Live": "Albiol andrà via e il Villarreal pagherà la clausola rescissoria. Il Napoli ora deve pensare ad un'alternativa, ma potrebbe anche restare così facendo scelte diverse. Manolas mi sembra complicato per costi, la pista Pezzella è ancora tutta da verificare. in attacco si sta valutando James e Lozano, ma se arrivano uno non verrà acquistato l'altro".