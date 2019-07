Follia Roma, Pallotta disposto a tutto per Higuain: offerta addirittura la fascia da capitano!

Calciomercato Roma. La società giallorossa sta concentrando tutti i suoi sforzi sulla ricerca di un centravanti e il profilo giusto è stato individuato nel nome di Gonzalo Higuain. L'ex attaccante di Napoli e Chelsea farebbe di tutto per restare in bianconero, forte di un contratto che lo lega alla Juventus fino al 2021, ma Sarri potrebbe privarsene senza subire troppi danni: è così che Paratici ha già intavolato una trattativa con l'agente di Higuain per un rinnovo di altri due anni, spalmando l'ingaggio troppo oneroso di circa 7 milioni a stagioni. Un'eventualità che consentirebbe anche alla Roma - senza problemi - di offrire al Pipita un contratto idoneo alle sue aspettative. Secondo quanto ha pubblicato questa mattina il Corriere dello Sport, la Roma offre alla Juventus un prestito con obbligo di riscatto, mentre al giocatore sarebbe disposta a versare uno stipendio da 4,5 milioni di euro stagione e addirittura la fascia di capitano che è stata di Totti e De Rossi.