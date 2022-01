CdS, Mandarini: "Nandez al Napoli, richiesta ufficiale degli azzurri! Il Cagliari risponde picche, ma..."

Ultime notizie calcio Napoli - Fabio Mandarini, giornalista del Corriere dello Sport, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Il Napoli ha chiesto ufficialmente Nandez al Cagliari, che al momento ha risposto picche perché è disposto a darlo in prestito con obbligo di riscatto. Si parla da tempo di un suo addio, già in estate era dato in partenza. Di conseguenza alla fine i sardi potrebbero cedere e lasciarlo partire".