Cdm - Tutte le pretendenti di Koulibaly: il Barça in difficoltà, ecco tre club dalla Premier

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno si sofferma sulla situazione di mercato che riguarda Koulibaly.

Bisogna guardare avanti, ai «gioielli precari» in scadenza a giugno 2023. Koulibaly e Fabian Ruiz rappresentano le storie tormentate di addii a parametro zero che potrebbero consumarsi al termine della prossima stagione.

Il Barcellona è in difficoltà sotto il profilo finanziario, salvo grossi cambiamenti non dovrebbe avere la forza di far barcollare il Napoli con una proposta di 40 milioni per Koulibaly.

Dal mondo della Premier possono arrivare offerte interessanti, il Chelsea deve sostituire Rudiger e Christensen ma sembra proiettato in via prioritaria su profili più giovani come Koundè del Siviglia.

Il Tottenham cerca difensori, se non dovesse arrivare a Bastoni o a Pau Torres potrebbe bussare alla porta del Napoli.

Il Manchester United voleva Kalidou già in passato e con Ten Hag in panchina dalle parti dell’Old Trafford è in corso il restyling. Se non dovesse esserci la proposta giusta, lo scenario più concreto è la permanenza a scadenza di contratto.