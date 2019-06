CdM, Troise a CN24: "Impossibile il prestito biennale di James, ha un contratto fino al 2021 col Real Madrid"

Ciro Troise, giornalista del Corriere del Mezzogiorno, ha rilasciato un’intervista a CalcioNapoli24 Live, in diretta su CalcioNapoli24 Tv:

“James? Nella storia dell’era De Laurentiis il Napoli non ha mai speso 40 milioni di euro per un ventottenne. Nella logica aziendale del Napoli non c’è l’idea di spendere tanto per un calciatore di questa età. Mendy è prossimo a vestire la maglia del Real e i blancos hanno già impegnato 250 milioni di euro sul mercato e non finisce qui. Per il nuovo Bernabeu ha un indebitamento di circa 500 mln di euro. Ci sono tanti giocatori in uscita da Madrid, James non è mai rientrato nei piani tecnici di Zidane. Il Real Madrid vorrebbe monetizzare dalla cessione di James, non credo che accettino un prestito biennale anche perché il calciatore ha un contratto fino al 2021. Fu preso dal Real anni fa proprio per accontentare Carlo Ancelotti, il Napoli potrebbe ripetere l’operazione Ospina garantendo l’obbligo di riscatto ad un determinato numero di presenze. L’operazione James sarebbe disgiunta da quella Lozano, sono due attaccanti diversi. Il messicano è più simile a Mertens, mentre James farebbe l’Insigne. Insigne? Non è arrivata alcuna proposta per lui. Su Roberto Insigne c’è sempre il Benevento che vorrebbe riscattarlo, anche se so che c’è un diritto di contro riscatto a favore del Napoli. Lozano è il profilo perfetto per il Napoli, la mossa da fare sarebbe quella di anticipare le big europee per fargli fare il salto di qualità a Napoli. Gli azzurri cercando anche un centrocampista che sappia fare il regista, che abbia la capacità di far calcio anche in lungo raggio. Si stanno muovendo per trovare un calciatore del genere, uno sui venticinque anni, uno a metà tra la promessa e la consacrazione. Almendra è un giocatore giovane, di prospettiva, che va al di là delle esigenze immediate del Napoli. E’ un calciatore simile ad Allan, non a caso il Napoli cominciò a trattare Almendra quando il PSG iniziò a corteggiare il brasiliano. Il Napoli vuole cedere sia Diawara che Rog, bisognerà capire poi se il PSG consideri ancora Allan come un obiettivo concreto”.