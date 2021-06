CdM su Koulibaly: il Napoli chiede 60mln, senza offerte congrue De Laurentiis non lo cederà

Ultime mercato Napoli - Sette anni bastano per farsi conoscere, Kalidou Koulibaly a Napoli non è stato solo apprezzato perché è uno straordinario difensore ma anche per la sua anima solidale. Ma quale sarà il suo futuro?

Quale futuro per Koulibaly?

Secondo quanto raccontato dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, Koulibaly è un tema-chiave nel mercato del Napoli: la sua permanenza è in bilico ogni estate, il Napoli chiede 60 milioni e, se non arriveranno offerte congrue, il presidente Aurelio De Laurentiis non lo cederà.