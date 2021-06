CdM - Sinatti e Calzona tornano a Napoli, rapporti inariditi con Sarri! Ecco lo staff di Spalletti

Calciomercato Napoli - Le ultime notizie sul nuovo Napoli di Luciano Spalletti. Non ci sarà solo Francesco Sinatti, preparatore atletico nel triennio di Sarri, ma anche Francesco Calzona, che è stato il vice di Sarri prima all’Empoli e poi al Napoli. Dopo l’avventura partenopea, i rapporti si sono inariditi e, infatti, le strade si sono separate, Sinatti e Calzona non hanno seguito Sarri al Chelsea, alla Juventus e ovviamente alla Lazio. Nel caso di Calzona, che ha condiviso con Di Francesco l’esperienza di Cagliari, non ha potuto seguirlo al Verona a causa di problemi familiari. Per questo Calzona ha accettato la proposta del Napoli e sarà nel gruppo di lavoro di Spalletti che comincia a prendere forma. Sarà composto dallo storico vice Domenichini, dal preparatore dei portieri ex Fiorentina Alejandro Rosalen Lopez, dal preparatore atletico Sinatti, Francesco Calzona e probabilmente Daniele Baldini e Alessandro Pane nel ruolo di collaboratori tecnici.