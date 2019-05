CdM - Nuova offerta del Napoli per Almendra: 20 milioni più una percentuale sulla futura rivendita! Aumenta la concorrenza per Bennacer: club di Bundesliga ed Arsenal ci pensano

Calciomercato Napoli - Ore frenetiche di mercato in casa Napoli. Oggi Giovanni Di Lorenzo si sottoporrà alle visite mediche con il club azzurro prima di legarsi alla realtà napoletana con un contratto di cinque anni ma, al di là di questo, sono tante le trattative portate avanti dal DS Cristiano Giuntoli. Uno dei nomi più caldi è senza ombra di dubbio quello di Almendra. Il centrocampista del Boca Juniors piace da tempo al Napoli ed alcuni osservatori del club azzurro sono in Polonia per seguirlo da vicino nel Mondiale Under 20.

Calcio mercato Napoli, Almendra ma non solo

Per il centrocampista argentino il Napoli si è spinto ad offrire agli Xeneizes 20 milioni di euro più la disponibilità a concedere una percentuale sulla futura rivendita. Resta, poi, sempre viva la pista che porta a Jordan Veretout. Piace anche Bennacer che vanta estimatori anche in Bundesliga, con l'Arsenal che, dal canto suo, sta valutando se esercitare oppure no il diritto di recompra presente nell'accordo preso a suo tempo con l'Empoli.

Ultime notizie Napoli